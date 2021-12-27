Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе ухудшается: жителей предупреждают об опасности

Погода в Одессе ухудшается: жителей предупреждают об опасности

27 декабря ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, видимость во время осадков 100-500 м.

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Такой прогноз дает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Непогоду лучше переждать дома

Такая же погода в Одессе сохранится ночью с 27 декабря на 28 ноября.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Под деревьями и проводами лучше не ходить и не парковаться

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

Телефоны экстренных служб в Одессе:

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01;
  • Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84; 067 705 84 48.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как коммунальщики расчищали Одессу от снега всю ночь и все утро.

К сожалению, непогода уже наделала беды. Уже сообщалось о сложной ситуации на одесских дорогах утром понедельника, 27 декабря.

А на заснеженной трассе Одесса – Николаев опрокинулся автобус с пассажирами. Есть пострадавшие.

Чтобы знать, какой будет погода в ближайшие дни и в новогоднюю ночь, читайте наш прогноз: Какой будет погода в Одессе на этой неделе: прогноз на Новый год
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Редакция ПРОФИЛЬ

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