В Одессе из-за непогоды не ходят трамваи на поселок Котовского №7 и №1

Сначала вагоны вышли на линию, но затем в районе Лузановки по техническим причинам, вызванным обледенением, все они остановились. Люди вынуждены идти пешком, ведь сеть в час-пик на автобус в Лузановке большая проблема.

На маршрутку не сесть, а таксисты взвинтили цены

Как сообщают очевидцы, пассажиры трамваев с поселка Котовского шеренгами шагают в сторону остановок автобусов. Люди рассчитывают сесть на автобус, но в час пик сделать это в Лузановке непросто. Обычно все маршрутки при подъезде к этому микрорайону уже переполнены.

Вариант же с такси осложняется тем, что таксисты, увидев увеличение спроса на из услуги, взвинтили цены. Сегодня за поездку с поселка Котовского в центр города они требуют 400 грн.

Причина остановки трамваев — затопленные пути

Как сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», причина остановки движения трамваев — затопление путей в районе Лузановки. На месте уже работают сотрудники «Одесгорэлектротранса». По данным информационного центра предприятия, в ближайшее время движение транспорта будет восстановлено.

Напомним, что после ледяного дождя в ночь с 27 на 28 декабря 2021 года в Одессе обледенели улицы, деревья, дома и стоящие на улице автомобили.

Ранее одесситов предупреждали о значительном ухудшении погодных условий: Погода в Одессе 28 декабря: одесситов ждут ледяной дождь, гололед и метель

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