Одесские коммунальщики с 5 утра борются с гололедом, а про Котовского забыли

28 декабря работники коммунальных предприятий Одессы со спецтехникой пораньше вышли на улицы города, чтобы не допустить транспортного коллапса и травмирования пешеходов.

Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства одесской мэрии.

С гололедом в Одессе борются с раннего утра

В сообщении сказано, что с ночи 28 декабря в Одессе шел дождь, который вместе со снижением температуры воздуха привел к возникновению такого неприятного природного явления, как гололедица.

Уже в 5 часов утра работники коммунальных предприятий Одессы со спецтехникой вышли на улицы города, чтобы не допустить транспортного коллапса и травмирования пешеходов.

В Одессе проводится активное очищение тротуаров от остатков снега и посыпание их песчано-соляной смесью и хлористым натрием (солью).

Особое внимание коммунальщики уделяют остановочным комплексам, подходам ко дворам и парадным, фасадам домов.

На поселке Котовского с гололедом решили не бороться

При этом жители поселка Котовского жалуются, что в этом микрорайоне с уборкой льда с тротуаров все плохо. Ни инструмент, ни техника коммунальщиков их не касались. Ходить по тамошним тротуарам нереально, это каток из сплошного льда.

И приводят в доказательство снимки:

Людям, живущим на поселке Котовского сегодня не повезло вдвойне. Мало того, что тротуары и дворы скользкие и там неубрано, так еще в утренний час пик из-за непогоды остановились трамваи. Да еще ровно посредине пути между Котовского и Пересыпским мостом — в Лузановке. Там пересесть на автобус очень проблематично, так как они переполнены.

Коммунальщики сражаются с непогодой второй день подряд

Бороться с непогодой городским коммунальным службам приходится второй день подряд. Вчера город засыпало снегом, а сегодня в Одессе случилось обледенение. Под слоем льда оказались не только дороги и тротуары, но также сами дома, деревья, провода электропередач и автомобили.

Помимо городских дорог в области активно расчищают автомагистрали государственного значения. Техника Службы автомобильных дорог работает круглосуточно.

Еще новости Одессы о непогоде:

Фото Департамента городского хозяйства Одесского горсовета