Одесские коммунальщики с 5 утра борются с гололедом, а про Котовского забыли

28 декабря работники коммунальных предприятий Одессы со спецтехникой пораньше вышли на улицы города, чтобы не допустить транспортного коллапса и травмирования пешеходов.
Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства одесской мэрии.
С гололедом в Одессе борются с раннего утра
В сообщении сказано, что с ночи 28 декабря в Одессе шел дождь, который вместе со снижением температуры воздуха привел к возникновению такого неприятного природного явления, как гололедица.
Уже в 5 часов утра работники коммунальных предприятий Одессы со спецтехникой вышли на улицы города, чтобы не допустить транспортного коллапса и травмирования пешеходов.
В Одессе проводится активное очищение тротуаров от остатков снега и посыпание их песчано-соляной смесью и хлористым натрием (солью).
Особое внимание коммунальщики уделяют остановочным комплексам, подходам ко дворам и парадным, фасадам домов.
На поселке Котовского с гололедом решили не бороться
При этом жители поселка Котовского жалуются, что в этом микрорайоне с уборкой льда с тротуаров все плохо. Ни инструмент, ни техника коммунальщиков их не касались. Ходить по тамошним тротуарам нереально, это каток из сплошного льда.
И приводят в доказательство снимки:
Людям, живущим на поселке Котовского сегодня не повезло вдвойне. Мало того, что тротуары и дворы скользкие и там неубрано, так еще в утренний час пик из-за непогоды остановились трамваи. Да еще ровно посредине пути между Котовского и Пересыпским мостом — в Лузановке. Там пересесть на автобус очень проблематично, так как они переполнены.
Коммунальщики сражаются с непогодой второй день подряд
Бороться с непогодой городским коммунальным службам приходится второй день подряд. Вчера город засыпало снегом, а сегодня в Одессе случилось обледенение. Под слоем льда оказались не только дороги и тротуары, но также сами дома, деревья, провода электропередач и автомобили.
Помимо городских дорог в области активно расчищают автомагистрали государственного значения. Техника Службы автомобильных дорог работает круглосуточно.
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Фото Департамента городского хозяйства Одесского горсовета