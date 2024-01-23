На Одещині храм з парафіянами перейшов до Православної Церкви України

У приміщені єпархіального управління Одеської єпархії сьогодні, 23 січня 2024 року, архієпископ Одеський і Балтський Афанасій прийняв настоятеля й уповноважених парафіян Свято-Успенської парафії селища Олександрівка Чорноморської громади.
Про це повідомили на facebook-сторінці Одеської єпархії Православної Церкви України.
У повідомленні йдеться, що релігійна громада Свято-Успенської парафії на загальних зборах ухвалила рішення вийти з московського патріархату.
Таке ж рішення прийняв і настоятель протоієрей Михайло Харабара, який 32 роки очолює дану парафію.
У єпархії повідомили, що парафія послідувала Томосу про автокефалію й увійшла до Помісної Православної Церкви України.
Читайте також: Якими церковними календарями сьогодні користуються основні церкви в Україні: у чому їхні відмінності
Архієпископ Афанасій задовольнив прохання священника й релігійної громади про прийняття парафії до Одеської єпархії ПЦУ. Окрім того, владика видав відповідні укази та затвердив новий Статут релігійної громади.
Нагадаємо, навесні 2022 року УПЦ московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Але релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила, що УПЦ є структурним підрозділом російської православної церкви.
Станом на кінець 2023 року, згідно з даними платформи Опендатабот, в Одеській області продовжують працювати 415 церков, що належать до московського патріархату. Від початку повномасштабного вторгнення до ПЦУ перейшла одна церква регіону. Сьогодні до неї приєднався ще один храм.