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На Одещині храм з парафіянами перейшов до Православної Церкви України

На Одещині храм з парафіянами перейшов до Православної Церкви України

У приміщені єпархіального управління Одеської єпархії сьогодні, 23 січня 2024 року, архієпископ Одеський і Балтський Афанасій прийняв настоятеля й уповноважених парафіян Свято-Успенської парафії селища Олександрівка Чорноморської громади. 

Про це повідомили на facebook-сторінці Одеської єпархії Православної Церкви України.

У повідомленні йдеться, що релігійна громада Свято-Успенської парафії на загальних зборах ухвалила рішення вийти з московського патріархату.

Таке ж рішення прийняв і настоятель протоієрей Михайло Харабара, який 32 роки очолює дану парафію.

ПЦУ

У єпархії повідомили, що парафія послідувала Томосу про автокефалію й увійшла до Помісної Православної Церкви України.

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Архієпископ Афанасій задовольнив прохання священника й релігійної громади про прийняття парафії до Одеської єпархії ПЦУ. Окрім того, владика видав відповідні укази та затвердив новий Статут релігійної громади.

ПЦУ

Нагадаємо, навесні 2022 року УПЦ московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Але релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила, що УПЦ є структурним підрозділом російської православної церкви.

Станом на кінець 2023 року, згідно з даними платформи Опендатабот, в Одеській області продовжують працювати 415 церков, що належать до московського патріархату. Від початку повномасштабного вторгнення до ПЦУ перейшла одна церква регіону. Сьогодні до неї приєднався ще один храм.

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