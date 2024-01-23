На Одещині храм з парафіянами перейшов до Православної Церкви України

Про це повідомили на facebook-сторінці Одеської єпархії Православної Церкви України.

У повідомленні йдеться, що релігійна громада Свято-Успенської парафії на загальних зборах ухвалила рішення вийти з московського патріархату.

Таке ж рішення прийняв і настоятель протоієрей Михайло Харабара, який 32 роки очолює дану парафію.

У єпархії повідомили, що парафія послідувала Томосу про автокефалію й увійшла до Помісної Православної Церкви України.

Архієпископ Афанасій задовольнив прохання священника й релігійної громади про прийняття парафії до Одеської єпархії ПЦУ. Окрім того, владика видав відповідні укази та затвердив новий Статут релігійної громади.

Нагадаємо, навесні 2022 року УПЦ московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Але релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила, що УПЦ є структурним підрозділом російської православної церкви.

Станом на кінець 2023 року, згідно з даними платформи Опендатабот, в Одеській області продовжують працювати 415 церков, що належать до московського патріархату. Від початку повномасштабного вторгнення до ПЦУ перейшла одна церква регіону. Сьогодні до неї приєднався ще один храм.