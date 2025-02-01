Об этом сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе областного управления полиции.

Как установили правоохранители, мальчику был один год и три месяца. Он жил с сестричкой, старшей его на один год, 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Сейчас с матерью ребенка и ее сожителем работают следователи. Двухлетнюю девочку из семьи изъяли и временно поместили в больницу.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Открыто криминальное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Идет следствие.

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