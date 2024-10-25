В Одессе под стражу заключили мужчину, который избил до реанимации свою двухмесячную дочь

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Напомним, ночью 22 октября в реанимационное отделение областной детской клинической больницы была доставлена девочка возрастом чуть больше двух месяцев. Как сообщали СМИ, медики диагностировали у младенца тяжелое состояние: кома, кровоизлияние в мозг, отек головного мозга, ушиб легких и многочисленные переломы ребер.

Полицейские предварительно установили, что 27-летний отец, находясь наедине с дочерью, в течение двух месяцев бил ее, когда она плакала.

Читайте также: В Одессе школьница умерла во время воздушной тревоги

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — в умышленном тяжелом телесном повреждении, опасном для жизни ребенка.

По ходатайству следователей на время расследования суд поместил мужчину под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также следователи начали производство по ч. 1 ст. 122 УКУ по факту причинения телесных повреждений двухлетнему сыну мужчины. Медики диагностировали у него закрытый перелом бедра. Причастность отца к избиению мальчика сейчас устанавливается.