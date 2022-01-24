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В одесской больнице умер мужчина, совершивший самоподжог: в его смерти винят активиста

В одесской больнице умер мужчина, совершивший самоподжог: в его смерти винят активиста

10 дней назад в Подольске поджог себя мужчина, считавший, что местная полиция незаконно открыла против него уголовное дело о незаконном хранении оружия. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали, затем перевезли в Одессу. Но спасти его не удалось, мужчина от полученных ожогов скончался.

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Об этом сообщил телеграм-канал NEWS PODOLSK.

Помните мужика, который устроил самоподжог в центре? Так вот, он сегодня скончался в одной из Одесских больниц. Даже «сбор средств» от нашего НЕДОактивиста Юрия Майталы, не смог предотвратить смерть «народного героя».

Местные жители винят в смерти мужчины местного автивиста

Жители Подольска в своих комментариях отмечают не до конца понятную роль в случившемся местного общественного активиста Юрия Майталы. Сначала он помогал мужчине, совершившему самосожжение, защищать свои права перед полицией. Когда тот пришел с горючим веществом к отделению полиции, когда облил себя и поджог – Майтала просто снимал его действия на видео и ничего не предпринял, чтобы остановить пострадавшего от опрометчивого поступка. И даже когда мужчина уже был объят пламенем, тот лишь снимал происходящее, ничего не предпринимая для спасения горевшего человека.

Некоторые подольчане не исключают, что как раз Майтала и мог подбить мужчину на такую радикальную форму протеста и потому считают, что вина за его смерть во многом на совести общественного активиста.

Напомним, что 14 января 2022 гола в центре Подольска, перед отделение полиции, мужчина облил себя горючими веществами и поджег. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о попытке самосожжения одесситки. Женщина подожгла себя во дворе дома по улице Ольгиевской, прокричав перед  этим, что устала жить.

Еще одна попытка сжечь себя живьем произошла на промрынке 7 километр. Тогда во время спецоперации СБУ торговец тканями, представляющий турецкую национальную общину, облил себя горючим и попытался поджечь, но окружающие успели предупредить трагедию.

Коллаж и скриншот из телеграм-канала NEWS PODOLSK; видео — «Думская»

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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