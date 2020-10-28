На одесском «Седьмом километре» торговец тканями пытался совершить самосожжение – что случилось?

Как стало известно «Думской», представители турецкой общины заблокировали СБУшников и бойцов спецназа «Альфа», которые пытались вывезти товар (ткани), принадлежащий их соотечественнику.

По словам очевидца произошедшего, предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – он облился бензином, но его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые в свою очередь едва не начали стрелять. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась.

Предварительно, силовики изымали на рынке товар в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком, торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из Китая. Кроме того, туда попал выходец из Турции, который не имеет никакого отношения к Китаю и реализует только турецкие ткани. Ранее его уже не раз «прессовали», и он полагает, что речь идет о заказе.

После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Его увезла скорая.

Собравшиеся члены общины требовали оставить товар на территории рынка под их ответственность. Они опасаются, что после вывоза товар может просто «раствориться».

Позже стало известно, что Альфа» все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадали несколько человек.

Подробности выясняются.

Фото: Думская