Самосожжение в Одессе: пытавшаяся покончить с собой женщина попала в реанимацию

48-летнюю женщину, которая подожгла себя во дворе дома на улице Ольгиевской, госпитализировали в ГКБ №10.

Как сообщает Odessa.online, сейчас она находится в реанимации ожогового центра. Состояние оценивается как тяжелое – 30% тела покрыто ожогами.

Напомним, трагический случай произошел вечером в понедельник. Женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла.

Они кричала, что устала жить. Жители дома выбежали к женщине, погасили огонь и вызвали медиков.

Фото: angolenko.com.ua

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