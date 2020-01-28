Самосожжение в Одессе: пытавшаяся покончить с собой женщина попала в реанимацию

48-летнюю женщину, которая подожгла себя во дворе дома на улице Ольгиевской, госпитализировали в ГКБ №10.
Как сообщает Odessa.online, сейчас она находится в реанимации ожогового центра. Состояние оценивается как тяжелое – 30% тела покрыто ожогами.
Напомним, трагический случай произошел вечером в понедельник. Женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла.
Они кричала, что устала жить. Жители дома выбежали к женщине, погасили огонь и вызвали медиков.
Фото: angolenko.com.ua
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