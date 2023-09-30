В одесской больнице планируют провести благоустройство территории за 35 миллионов гривен

На территории Одесской областной клинической больницы, расположенной на ул. Академика Заболотного, планируют провести капитальный ремонт и благоустройство территории. Стоимость работ оценили более чем в 35 млн гривен.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок Prozorro.
Заказчиком работ выступил департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВА.
В техническом задании указаны работы, которые необходимо провести при капитальном ремонте и обустройстве территории больницы.
В частности, устройство дорог общей площадью 6803 кв. м, ремонт проездов и парковочных мест на площади более 4000 кв. м, также около 5700 кв. м тротуаров, нанесение разметки и монтаж мелких металлоконструкций. Общая сумма объявленного тендера составляет – 35 443 594 гривен.
Аукцион пройдет 5 октября. Победитель аукциона должен выполнить работы до 1 мая 2024 года.
До войны планировался масштабный ремонт областной больницы и ее территории. В начале февраля 2022 года департамент капстроительства Одесской ОГА объявил тендер более чем на миллиард гривен. Ремонт собирались провести в 13 этапов, последний из которых – благоустройство территории и инженерных сетей. Деньги планировали выделить из государственного бюджета, поскольку ремонт больниц хотели включить в президентскую программу «Велике будівництво». Но тендер был отменен.
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