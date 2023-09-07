Новости Одессы и Одесской области

Новый тендер в Одесской области, или как сумасшедшие деньги на ветер тратят

Новый тендер в Одесской области, или как сумасшедшие деньги на ветер тратят

Местные власти уютного небольшого города в Одесской области — Южного, решили заняться развитием территорий. Чтобы осуществить задуманное, они проводят тендер по разработке комплексного плана пространственного развития территории города Южного.

Об этом стало известно с платформы госзакупок Prozorro.

Одесщина продолжает тратить бюджетные средства на непервоочередные нужды во время войны.

А планируют местные власти Южного потратить 15,5 миллиона гривен на разработку документации.

тендер

Заказчиком стало управление архитектуры и градостроительства Южненского городского совета.

Разработку комплексного плана пространственного развития территории города Южный победитель должен предоставить до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что к скандальным тендерам нашей области за последнее время отнесли реконструкцию Киевского райсуда города и ремонт фасада ТЮЗа.

Полторы недели шли митинги под мэрией Одессы, но результата это не принесло — договор на реконструкцию суда стоимостью 106 млн грн заключен.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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