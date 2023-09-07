Новый тендер в Одесской области, или как сумасшедшие деньги на ветер тратят

Местные власти уютного небольшого города в Одесской области — Южного, решили заняться развитием территорий. Чтобы осуществить задуманное, они проводят тендер по разработке комплексного плана пространственного развития территории города Южного.
Об этом стало известно с платформы госзакупок Prozorro.
Одесщина продолжает тратить бюджетные средства на непервоочередные нужды во время войны.
А планируют местные власти Южного потратить 15,5 миллиона гривен на разработку документации.
Заказчиком стало управление архитектуры и градостроительства Южненского городского совета.
Разработку комплексного плана пространственного развития территории города Южный победитель должен предоставить до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что к скандальным тендерам нашей области за последнее время отнесли реконструкцию Киевского райсуда города и ремонт фасада ТЮЗа.
Полторы недели шли митинги под мэрией Одессы, но результата это не принесло — договор на реконструкцию суда стоимостью 106 млн грн заключен.