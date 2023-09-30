В одеської лікарні планують провести доброустрій території за 35 мільйонів гривень

На території Одеської обласної клінічної лікарні, яка знаходиться на вул. Академіка Заболотного, планують провести капітальний ремонт та доброустрій території. Вартість робіт оцінили в понад 35 млн гривень.

Інформація про це з’явилася на сайті держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступив департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА.

У технічному завданні вказані роботи, які необхідно провести під час капітального ремонту та облаштування території лікарні.

Зокрема, улаштування доріг загальною площею 6803 кв. м, ремонт проїздів та місць паркування на площі понад 4000 кв. м, також близько 5700 кв. м тротуарів, нанесення розмітки та монтаж дрібних металоконструкцій. Загальна сума оголошеного тендеру складає — 35 443 594 гривень.

Аукціон відбудеться 5 жовтня. Переможець аукціону має виконати роботи до 1 травня 2024 року.

До війни планувався масштабний ремонт обласної лікарні та її території. На початку лютого 2022 року департамент капбудівництва Одеської ОДА оголосив тендер на понад мільярд гривень. Ремонт збирались провести у 13 етапів, останній з яких — доброустрій території та інженерних мереж. Гроші планували виділити із державного бюджету, оскільки ремонт лікарень хотіли включити до президентської програми “Велике будівництво”. Але тендер скасували.

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