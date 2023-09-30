Новини Одеси та Одеської області

В одеської лікарні планують провести доброустрій території за 35 мільйонів гривень

В одеської лікарні планують провести доброустрій території за 35 мільйонів гривень

На території Одеської обласної клінічної лікарні, яка знаходиться на вул. Академіка Заболотного, планують провести капітальний ремонт та доброустрій території. Вартість робіт оцінили в понад 35 млн гривень.

Інформація про це з’явилася на сайті держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступив департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА.

У технічному завданні вказані роботи, які необхідно провести під час капітального ремонту та облаштування території лікарні.

тендер

Зокрема, улаштування доріг загальною площею 6803 кв. м, ремонт проїздів та місць паркування на площі понад 4000 кв. м, також близько 5700 кв. м тротуарів, нанесення розмітки та монтаж дрібних металоконструкцій. Загальна сума оголошеного тендеру складає — 35 443 594 гривень.

Аукціон відбудеться 5 жовтня. Переможець аукціону має виконати роботи до 1 травня 2024 року.

До війни планувався масштабний ремонт обласної лікарні та її території. На початку лютого 2022 року департамент капбудівництва Одеської ОДА оголосив тендер на понад мільярд гривень. Ремонт збирались провести у 13 етапів, останній з яких — доброустрій території та інженерних мереж. Гроші планували виділити із державного бюджету, оскільки ремонт лікарень хотіли включити до президентської програми “Велике будівництво”. Але тендер скасували.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати