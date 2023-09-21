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В Одессе будут ремонтировать памятник архитектуры: объявлен тендер почти на 13 млн гривен

В Одессе будут ремонтировать памятник архитектуры: объявлен тендер почти на 13 млн гривен

В Одессе был объявлен очередной тендер на проведение ремонтных работ. В этот раз планируют отремонтировать крышу архитектурного памятника – Дома Шуваловой.

Об этом говорится на сайте госзакупок.

Ремонтировать планируют крышу и кровлю в Коммунальном некоммерческом предприятии «Детский консультативно-диагностический центр», более известный как Центр Резника, расположенный на ул. Дворянской, 10 (угол ул. Садовой).

Заказчиком работ выступает управление капитального строительства Одесского горсовета. Согласно информации на сайте, планируется провести реставрационный ремонт кровли и крыши с внедрением энергосберегающих технологий здания.

Тендер на ремонт Центра Резника

Ожидаемая стоимость проведения работ – 12 649 900 грн. В эту стоимость входит демонтаж старого потолка и реставрация чердака, установка новых металлических труб для водоотведения, новая кровля, заземление и изготовление новых пожарных лестниц.

Справка. Указанный объект является памятником архитектуры «Дом Шуваловой». Он был построен в 1850 году для жены швейцарского консула Елизаветы Тритен. Позже под доверенностью графини Шуваловой в здании достроили чердак и окна в подвале. Впоследствии, в начале ХХ века, в здании размещалось консульство Германии.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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