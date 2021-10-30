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В Одесской Аркадии выкопали и увезли пальмы

В Одесской Аркадии выкопали и увезли пальмы

Экзотические деревья на главной аллее Аркадии извлекли из почвы для того, чтобы перевезти их для зимовки

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Об этом сообщает издание «Думская».

Пальмы отправляют зимовать в садовый центр каждый год. Эти тропические растения на приспособлены к нашим зимним холодам и попросту не выживут, если оставить их на месте.

Зимой пальмы из Аркадии зимуют в теплицах

Поэтому холода одесские пальмы пережидают в специальных теплицах. Температура там поддерживается на уровне +20 градусов.

Расположены теплицы в пгт. Авангард. Там для них созданы все условия и обеспечен уход садовников.

А в следующем году, скорее всего в мае, когда достаточно потеплеет, пальмы опять переедут на Аркадийскую аллею, чтобы радовать одесситов и туристов своей экзотической внешностью.

Но не всем тропическим деревьям так везет, как пальмам с центральной аллеи. Так, два года назад на пляже между Отрадой и Ланжероном высадили аллею пальм. О тех растениях никто и не думал позаботься. Их бросили зимовать прямо на штормовом морозном берегу. Не удивительно, что теплолюбивые деревья не пережили зиму.

Также «Одесская Жизнь» рассказывала, что в 2016 году пальмы с центральной аллеи отправлялись зимовать не в теплицы садового центра, а торговый центр, чтобы и зимой радовать людей.

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Фото «Думской»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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