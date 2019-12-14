У моря в Одессе гибнут от холода пальмы

На пляже между Отрадой и Ланжероном у одесского побережья в прошлом году высадили аллею пальм.

Горожане тогда долго восхищались новшеством, отмечая, что набережная у нас теперь, как в какой-то далекой стране, например, в Египте.

А недавно одесситка Ольга Богданова засняла, как заморские экзоты замерзают у берега в шторма. Фотографиями она поделилась на своей странице в соцсетях.

Тропические деревца выглядят на них уныло на фоне зимних пейзажей. При таком раскладе, говорят горожане, они вряд ли доживут до следующего сезона.

“Больно смотреть, как гибнут пальмы на пляже, – написала автор фото. – Ждала, что их уберут или хотя бы укутают пленкой, но, увы, этого не произошло”.

Одесситы в комментариях сочувствуют экзотическим растениям, предлагая позвонить на горячую линиию города или оставить заявку на общественной платформе. А горожанка Ирина Ганженко отметила, что уже даже обращалась к работникам пляжа с этим вопросом, те пообещали что-то предпринять, но пока все остается без изменений.

Фото: Ольга Богданова, Facebook

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