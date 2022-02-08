В одесских троллейбусах будут менять стекла

Одесские троллейбусы ожидает обновление: в них будут менять стекла.

Тендер на замену стекол в одесских троллейбусах объявлен на сайте госзакупок Prozorro. Заказчик – КП «Одесгорэлектротранс». Цена вопроса – более 12 миллионов гривен.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 15 апреля. А вот сама замена стекол в троллейбусах Одессы должна быть окончена до конца текущего года.

Исходя из тендерной документации, речь идет о замене всех окон в троллейбусах – боковых, задних, ветровых – троллейбусного состава («Богдан», «Тролза» и др.) города.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ноябре 2020 года одесский троллейбус отметил свой 75-летний юбилей. 7 ноября 1945 года в Одессе началась эксплуатация троллейбусного маршрута №1. Его маршрут: «Железнодорожный вокзал – площадь Льва Толстого».

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Фото КП «Одесгорэлектротранс», скриншот автора

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