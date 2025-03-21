С 1 мая в Одессе изменятся цены на суточное питание в детских садах. Повышение связано с ростом цен на продукты, что затрудняет организацию качественного питания по старым тарифам.

Стоимость одного дня питания в одесских школах и садиках вырастет следующим образом:

для детей в возрасте от 1 до 4 лет — с 60,30 грн до 80,97 грн,

для детей от 4 до 7 лет — с 81,54 грн до 102,58 грн.

В санаторных учреждениях, где находятся дети с ранними формами туберкулеза, расходы на питание также увеличатся. Для детей от 1 до 4 лет сумма составит 130,59 грн в день, а для тех, кому от 4 до 7 лет, — 166,60 грн. Эти заведения нуждаются в дополнительных ресурсах из-за специфики ухода за детьми.

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Городской бюджет полностью компенсирует расходы на питание для льготных категорий детей и воспитанников санаторных групп. Для других учеников город покроет лишь 10% стоимости, а остальное, как и раньше, будут платить родители. По словам руководительницы департамента образования Елены Буйневич, нынешние тарифы не позволяют обеспечить полноценное четырехразовое питание, ведь дети фактически едят на сумму, эквивалентную полутора чашкам кофе.

Елена Буйневич также отметила, что департамент не обращался за дополнительным финансированием из городского бюджета. Текущая смета рассчитана на полную заполненность заведений, но реальное количество детей значительно меньше. Это позволяет перераспределить средства без привлечения новых ресурсов.

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