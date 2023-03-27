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В бою погиб фанат одесского “Черноморца” Сергей Федик

В бою погиб фанат одесского “Черноморца” Сергей Федик

На фронте погиб представитель ультрас одесского футбольного клуба «Черноморец» Сергей Федик.

Об этом сообщили в объединении Ultras Odessa на их страницах в соцсетях.

«В боях за независимость нашей страны, погиб представитель нашего движения – Федик «СС» Сергей Сергеевич. Сергей был верным другом и братом, преданным фанатом Черноморца с большой и долгой историей жизни в фанатском движении. К сожалению, война продолжает увеличивать свой кровавый след на нашей земле, забирая жизни лучших сынов Украины», – сказано в сообщении.

Как рассказали друзья Сергея, он защищал Украину еще во время российского нападения в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды ВСУ.

Напомним, что сегодня, 27 марта, в Одессе пройдут похороны 36-летнего воннослужащего Одесской 122-й бригады территориальной обороны Дмитрия Иванова (позывной «Бендер»), погибшего при обороне Бахмута.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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