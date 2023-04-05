Житель одесского пригорода погиб, обороняя Бахмут

Сергей Гончар, житель села Иличанка, погиб в бою под Бахмутом. Герою было 46 лет. Без мужа и отца остались жена и сын.
О гибели воина сообщили в Красносельской территориальной громаде, к которой относится Иличанка.
Как написали на Facebook-странице громады, 2 апреля в результате боевых действий под Бахмутом, на 46-м году ушел из жизни житель села Иличанка Одесской области Гончар Сергей Владимирович.
Прощание с Сергеем Гончаром состоялось сегодня, 5 апреля, возле дома, где он проживал в родном селе. Отпевали Защитника в Церкви Святой Ксении села Иличанка.
Ранее “Одесская Жизнь” писала, что при обороне Запорожской области погиб инструктор по стрельбе из Одессы Роман Сухомлин.
Еще мы рассказывали о гибели двух морских пехотинцев из Ананьевской территориальной громады Дениса Щербакова и Юрия Вдовина.
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