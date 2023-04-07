В Одесской области простились с погибшим воином ВСУ, который мечтал стать учителем

В селе Петровка Кодымской территориальной громады простились с Павлом Балтяном. Павший герой любил свою Родину, свою семью, свой край и учился в педагогическом университете, чтобы стать учителем.

— «После победы мы обязательно будем чаще видеться, собираться вместе, потому что мы – семья, и это очень важно поддерживать друг друга, сохранять традиции рода. Чем дружнее будет семья, тем крепче будет наше государство», — так говорил Павлик, — вспоминает слова своего племянника Елена Аблицова.

Он мечтал после Победы купить дом для своей большой семьи.

Павел Балтян пошел защищать Украину из рядов правоохранительных органов, пополнив ряды Вооруженных сил. Его боевой путь начался в ноябре 2020 года. Судьба спасала его в самых ожесточенных боях. Защищал свою землю, нашу волю и независимость. А когда родные спрашивали «Как ты?», он всегда отвечал: «Все нормально!».

Его пульс остановило российское нашествие в конце февраля 2023-го, не дав насладиться жизнью.

Командир третьего гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки Павел Балтян погиб на двадцать восьмом году своей жизненной дороги во время штурмовой атаки вблизи Невельского Донецкой области. Всегда в кармане он носил флаг Украины, с ним и погиб.

Павла любили все, кто его знал. Побратимы говорили, что таких, как он, земля редко рождает…

– Смерть Павла – это трагедия для всего села. Он был добрым и светлым человеком. Несмотря на войну, он продолжал обучение в Уманском пединституте. После победы хотел продолжить учительское дело бабушки и своих тетушек. Его бабушка Галина Павловна, папа Владимир Васильевич и мать Руслана Владимировна, тетушки, сестра жили им. Наша последняя встреча была в сентябре. После разговора с Павлом в моем сердце появилась уверенность в нашей победе. Я будто сил от него набралась, — делится впечатлениями староста села Петровка Кодимщины Наталья Пастух.

В семье Балтян хранятся письма прадедушки с фронтов Второй мировой войны. Он тоже в свое время боролся за свободу.

– Я не буду плакать, мама! Я же мужчина, я буду смелым, как папа, — приговаривал четырехлетний Дима, прощаясь с отцом.

Сыну осталась светлая память о папе и наградах. За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Павел Балтян награжден орденом «За мужество» III степени и орденом «За мужество» посмертно.

Прощание с Героем состоялось в его родном доме в селе Петровка. Павшего бойца встретили живым коридором в Кодыме. На площади Победы прошла общественная панихида.

Павла Балтяна похоронили на Аллее Славы рядом с собратьями.

Папа героя — Владимир Васильевич — снова вернулся в армию, чтобы избивать врага за себя и за своего сына. Рядом с ним в строю – односельчане.

Тесть Алексей Кен, который не успел отдать свой автомобиль зятю на передовую, передал его собратьям Павла со словами: «Если она не успела послужить Паше, то теперь будет помогать вам, его друзьям ».