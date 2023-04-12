В Одессе появилось граффити в честь павшего в бою фаната «Черноморца»

Могут ли снизиться цены на продукты после Пасхи? (видео) Пасхальный период – очередной повод сравнить цены на ключевые продукты питания. По оценкам «Института аграрной экономики», стоимость пасхальной корзины в этом году увеличилась почти на 25%, а в общем цены на продукты выросли на 30-32%. Однако по мнению экспертов, к лету ситуация может измениться для потребителей в лучшую сторону. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом и продавцами «Нового рынка», чтобы выяснить, сколько сейчас стоят продукты питания и могут ли они подешеветь. ПОДРОБНЕЕ

Мэр Труханов поздравил горожан с Днем освобождения Одессы и упомянул россию (видео) Городской голова Одессы Геннадий Труханов в День освобождения Одессы 10 апреля 2023 поздравил одесситов с праздником. Он заявил, что как и 79 лет назад мы защищаем свою землю от оккупантов, только теперь оккупантом стал народ, который мы называли братским. Но мы и сейчас победим, как победили почти восемь десятилетий назад. ПОДРОБНЕЕ

10 апреля: оккупация и освобождение Одессы в цифрах (видео) В этот день, 10 апреля, мы традиционно отмечаем День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Во времена, когда одесситам, как и всей Украине, приходится бороться с новыми оккупантами, мы вспоминаем 8 фактов о том, как наш город жил при румынской оккупации. ПОДРОБНЕЕ