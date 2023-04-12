В Одессе появилось граффити в честь павшего в бою фаната «Черноморца»

В Одессе на Таирова появилось граффити в честь погибшего при обороне Бахмута представителя движения «Ultras Odessa» Сергея Федика, объединяющего фанатов одесского футбольного клуба «Черноморец».
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы и публикуют видео.
На видео представлено, что изображение павшего воина нанесли на фасад многоэтажки. Кто является автором граффити, не уточняется.
Сергей Федик защищал Украину с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды ВСУ. Он погиб в марте этого года в бою за Бахмут.
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