В Одессе простились с погибшим на войне героем

В Одессе прошло прощание с военным Ярославом Зазулей. Мужчина родом из города Каховки, оказавшегося в прошлом году в оккупации. Когда парню удалось выехать из города, он отправился защищать Украину. Почтить героя пришли родные и друзья. Об этом сообщает «Суспільне».
Ярослав Зазуля жил в городе Каховка Херсонской области. Когда в прошлом году Каховку оккупировали россияне, парню удалось вырваться из оккупации и он вступил в ряды ВСУ наводчиком 59 отдельной мотопехотной бригады 10 батальона (оперативное командование «Юг»).
Военный Ярослав Зазуля с позывным «Каховчанин» погиб 4 апреля вблизи населенного пункта Невельское Покровского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.
«Мы как ребята все были в 90-х: веселые, сообразительные. Настоящим другом был. Сестра написала и племянница, что Зозуля Ярослав погиб, что будут похороны в Одессе», — говорит Дмитрий Бородай, который пришел на прощание с Ярославом и дружил с ним с первого класса.
Вместе с семьей Ярослав Зазуля выехал с временно оккупированного левобережья Херсона летом 2022 года.
На прощание с военным пришли жители Каховки, выехавшие из оккупированного города в Одессу.
У Ярослава Зазули остались жена, сын и дочь. Погибшему военному было 40 лет.
Видео: «Суспільне. Херсон»
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