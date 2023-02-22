Судья из Одесской области переименовал россию в непристойное слово

В документации Овидиопольского районного суда государство-агрессор российская федерация теперь именуется «российской педерацией». Нововведение принадлежит одному из судей.

Это следует из единого государственного реестра судебных решений.

Российский флаг там, кстати, тоже называется иначе – «тряпкой», или «ганчіркой», по-украински.

Найти оригинальную терминологию можно в приговоре Овидиопольского районного суда, который вынес судья Дмитрий Гандзий.

Обвинительный приговор был вынесен гражданину россии, который проживает в Украине на основании постоянного вида на жительство. Мужчина в социальной сети «одноклассники» (запрещена в нашей стране) признавался россии в любви, прославлял действия оккупационной армии рф и угрожал территориальной целостности Украины.

В итоге вина подозреваемого была доказана, и он получил условный срок в 5 лет. Такой мягкий приговор судья объяснил чистосердечным раскаянием преступника и тем, на его содержании находится несовершеннолетний ребенок.

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