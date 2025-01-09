В Одессе заработал новый сервис для ветеранов: какие услуги можно получить

Выписку из реестра можно получить в день обращения при условии наличия необходимых документов. Среди них:

заявление,

документ, удостоверяющий личность,

идентификационный код.

Заявители должны предварительно зарегистрироваться в электронной очереди или по телефону 705-55-55. Прием документов проводится в помещении ЦНАП по адресу ул. Косовская, 2-Д.

Также в этом году государство предусмотрело ежеквартальные выплаты для участников войны в размере 1,5 тысячи гривен на занятия спортом. Оформить заявку на получение этих средств можно будет онлайн. Кроме того, ветераны имеют возможность получить гранты от Ощадбанка, что также способствует их социальной поддержке.

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