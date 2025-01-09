Новости Одессы и Одесской области

В Одессе заработал новый сервис для ветеранов: какие услуги можно получить

В Одессе заработал новый сервис для ветеранов: какие услуги можно получить

В Одессе ветераны войны получили возможность пользоваться новой услугой — выписки из Единого государственного реестра теперь доступны через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для получения этой услуги необходимо заранее записаться. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Выписку из реестра можно получить в день обращения при условии наличия необходимых документов. Среди них:

  • заявление,
  • документ, удостоверяющий личность,
  • идентификационный код.

Заявители должны предварительно зарегистрироваться в электронной очереди или по телефону 705-55-55. Прием документов проводится в помещении ЦНАП по адресу ул. Косовская, 2-Д.

Также в этом году государство предусмотрело ежеквартальные выплаты для участников войны в размере 1,5 тысячи гривен на занятия спортом. Оформить заявку на получение этих средств можно будет онлайн. Кроме того, ветераны имеют возможность получить гранты от Ощадбанка, что также способствует их социальной поддержке.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua