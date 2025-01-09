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В Одесі запрацював новий сервіс для ветеранів: які послуги можна отримати

В Одесі запрацював новий сервіс для ветеранів: які послуги можна отримати

В Одесі ветерани війни отримали можливість користуватися новою послугою — витяги з Єдиного державного реєстру тепер доступні через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для отримання цієї послуги необхідно заздалегідь записатися. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Витяг з реєстру можна отримати в день звернення за умови наявності необхідних документів. Серед них:

  • заява,
  • документ, що посвідчує особу,
  • ідентифікаційний код.

Заявники мають попередньо зареєструватися в електронній черзі або за телефоном 705-55-55. Прийом документів проводиться у приміщенні ЦНАП за адресою вул. Косовська, 2-Д.

Також цього року держава передбачила щоквартальні виплати для учасників війни у розмірі 1,5 тисячі гривень на заняття спортом. Оформити заявку на отримання цих коштів можна буде онлайн. Крім того, ветерани мають можливість отримати гранти від Ощадбанку, що також сприяє їхній соціальній підтримці.

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