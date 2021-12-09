В Одессе запустят добровольное фармакологическое медстрахование – пилотный проект Минздрава

Украина запускает пилотный проект – добровольное фармакологическое медицинское страхование. На первом этапе проект планируется начать реализовывать в городах Ровно, Сумы, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

Соответствующий меморандум подписал накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

Почему в Украине решили запустить фармакологическое медстрахование?

По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, и более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.

“Пилотный проект по фармакологическому страхованию – это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования”,

– поясняет глава Минздрава.

Проект добровольного фармакологического страхования предусматривает компенсацию расходов на медикаменты, назначаемые пациентам во время амбулаторного лечения, но не входящие в программу “Доступные лекарства”. Ранее государство не возмещало их стоимость. Теперь же, по словам Виктора Ляшко, именно благодаря внедрению добровольного страхования можно получить компенсацию на эти лекарства.

Как будет работать новый проект?

Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача. И за ежемесячную плату в размере 120 грн он получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения лекарств, не входящих в программу “Доступные лекарства”.

“Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарство. Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача”,

– рассказал министр.

Программа “Доступные лекарства” расширилась

Также Виктор Ляшко напомнил, что с 1 октября 2021 года программа “Доступные лекарства” расширилась: теперь в нее включено 466 лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения.

В этом году в программе “Доступные лекарства” уже компенсировано 963 млн грн за полученные украинцами медпрепараты.

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Фото: из открытых источников