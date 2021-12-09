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В Одессе запустят добровольное фармакологическое медстрахование – пилотный проект Минздрава

В Одессе запустят добровольное фармакологическое медстрахование – пилотный проект Минздрава

Украина запускает пилотный проект – добровольное фармакологическое медицинское страхование. На первом этапе проект планируется начать реализовывать в городах Ровно, Сумы, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

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Соответствующий меморандум подписал накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

Почему в Украине решили запустить фармакологическое медстрахование?

По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, и более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.

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“Пилотный проект по фармакологическому страхованию – это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования”,

– поясняет глава Минздрава.

поддельные лекарства

Проект добровольного фармакологического страхования предусматривает компенсацию расходов на медикаменты, назначаемые пациентам во время амбулаторного лечения, но не входящие в программу “Доступные лекарства”. Ранее государство не возмещало их стоимость. Теперь же, по словам Виктора Ляшко, именно благодаря внедрению добровольного страхования можно получить компенсацию на эти лекарства.

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Как будет работать новый проект?

Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача. И за ежемесячную плату в размере 120 грн он получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения лекарств, не входящих в программу “Доступные лекарства”.

“Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарство.

Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача”,

– рассказал министр.

врач и пациент

Программа “Доступные лекарства” расширилась

Также Виктор Ляшко напомнил, что с 1 октября 2021 года программа “Доступные лекарства” расширилась: теперь в нее включено 466 лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения.

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В этом году в программе “Доступные лекарства” уже компенсировано 963 млн грн за полученные украинцами медпрепараты.

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Фото: из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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