В Одессе запустят добровольное фармакологическое медстрахование – пилотный проект Минздрава

Украина запускает пилотный проект – добровольное фармакологическое медицинское страхование. На первом этапе проект планируется начать реализовывать в городах Ровно, Сумы, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.
Соответствующий меморандум подписал накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко, о чем сообщил на своей странице в Facebook.
Почему в Украине решили запустить фармакологическое медстрахование?
По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, и более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.
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“Пилотный проект по фармакологическому страхованию – это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования”,
– поясняет глава Минздрава.
Проект добровольного фармакологического страхования предусматривает компенсацию расходов на медикаменты, назначаемые пациентам во время амбулаторного лечения, но не входящие в программу “Доступные лекарства”. Ранее государство не возмещало их стоимость. Теперь же, по словам Виктора Ляшко, именно благодаря внедрению добровольного страхования можно получить компенсацию на эти лекарства.
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Как будет работать новый проект?
Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача. И за ежемесячную плату в размере 120 грн он получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения лекарств, не входящих в программу “Доступные лекарства”.
“Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарство.
Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача”,
– рассказал министр.
Программа “Доступные лекарства” расширилась
Также Виктор Ляшко напомнил, что с 1 октября 2021 года программа “Доступные лекарства” расширилась: теперь в нее включено 466 лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения.
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В этом году в программе “Доступные лекарства” уже компенсировано 963 млн грн за полученные украинцами медпрепараты.
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Фото: из открытых источников