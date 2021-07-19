Дорогое здоровье: какие могут быть наценки на лекарства?

За время карантина (с марта 2020 года по март 2021 года) цены на жизненно важные препараты (антибиотики, сосудорасширяющие, обезболивающие) выросли на 3-12,5%. Но это лишь данные статистики, а в реальности «накрутки» аптек иногда не выдерживают никакой критики.

«Одесская жизнь» выясняла, какие допустимы наценки на лекарства в Украине, и как именно это вопрос регулирует украинское законодательство.

Аптечная «отсебятина»

Напомним, что в Украине есть Национальный перечень лекарственных средств. Он включает препараты, наценки на которые регулирует государство (аспирин, парацетамол, лоратадин, фуросемид и другие). Это регулирование распространяется и на лекарства, которые реализуются по льготным программам.

В июне Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области проводило проверку аптечных учреждений и выявило следующие факты. Одна из аптек реализовывала лекарства, включенные в Национальный перечень, с надбавками от 10% до 27% к оптово-отпускной цене. А препараты, которые приобретаются полностью или частично за счет средств государственного и местных бюджетов, предприятие продавало с применением надбавок до 310%.

Недобросовестность аптек, увы, распространяется и на программу «Доступные лекарства». Так, по результатам проверок, проведенных в прошлом году, нарушения в виде завышения предельных оптово-отпускных цен обнаружили в Донецкой, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черновицкой областях. Не будем забывать и о розничной цене, которая формируется на основании оптово-отпускной, к тому же с учетом различных наценок и НДС.

Как должно быть по правилам?

Какая же наценка разрешена государством? Допустимая надбавка для продажи в рознице варьируется от 10 до 25%, причем чем дороже лекарства, тем меньше должна быть наценка:

до 100 гривен – 25%;

от 100 до 500 гривен – 20%;

от 500 до 1000 гривен – 15%;

от 1000 гривен – 10%.

Цены на препараты, которые не попадают под контроль государства, устанавливаются на усмотрение аптечных сетей. И, что интересно, стоимость одного и того же лекарства одной и той же дозировки и одного и того же производителя может отличаться, к примеру, в аптеке «Н» на улице Цветочной от аптеки «Н» на улице Садовой. Называется это «рыночные отношения». Только у пенсионеров от этого одни проблемы: чтобы сэкономить 20-30 гривен, приходится обходить несколько аптек в округе. Ведь переплачивать в такой ситуации нет никакого смысла.

Мнение

Эксперт по медицинскому праву Александр Гришаков считает, что государство должно регулировать все наценки к оптово-отпускным ценам, которые устанавливают аптеки. Наше законодательство имеет для этого все необходимые механизмы, но маленькие штрафы за нарушения и подзаконные акты не позволяют должным образом контролировать ситуацию. Соответственно, для решения проблемы законодательство в сфере фармацевтического рынка необходимо дорабатывать.

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