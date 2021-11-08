Что нового будет в Программе медицинских гарантий в Украине?

С 1 апреля 2020 года в Украине начала работать Программа медицинских гарантий (ПМГ). Она включает перечень медицинских услуг и лекарств, которые пациенты могут получать бесплатно.

Коррективы в предоставление медицинских услуг внес и коронавирус. На сегодняшний день все еще остаются открытыми некоторые вопросы финансирования: и помощи пациентам, и оплаты труда врачей. Когда и каких перемен ждать?

«Доступных лекарств» становится больше

С момента запуска ПМГ предусматривала 26 пакетов услуг. Они распространялись на экстренную и первичную помощь, стационарное лечение, реабилитацию и проект «Доступные лекарства», куда вошли препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета 2-го типа. Расходы на предоставление помощи в рамках Программы медицинских гарантий взяла на себя Национальная служба здоровья (НСЗУ). Пациенты при этом ничего не должны оплачивать, настаивают специалисты НСЗУ. А чтобы денег хватало, на ПМГ планируют с каждым годом выделять все больше средств.

Программа действительно потихоньку расширяется. В этом году, как уточнил временно исполняющий обязанности главы НСЗУ Дмитрий Самофалов, введены новые пакеты медицинских услуг:

«Лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями»;

«Сопровождение и лечение взрослых и детей с туберкулезом на первичном уровне медицинской помощи»;

«Ведение беременности в амбулаторных условиях»;

«Психиатрическая помощь», оказываемая мультидисциплинарными бригадами.

Также расширена программа реимбурсации «Доступные лекарства», в которую включены новые лекарственные средства для профилактики инсультов и инфарктов, а также несахарного диабета. К ним добавили инсулины для лечения сахарного диабета и препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. Получать их можно бесплатно или со скидкой по электронному рецепту через своего семейного врача или узкого специалиста (эндокринолога, психиатра).

C 1 января 2022 года «доступными» станут препараты для лечения хронического обструктивного заболевания легких, а с июля 2022 года — для терапии болезней Альцгеймера и Паркинсона…

На сегодняшний день в ПМГ входят более 30 пакетов, в том числе: хирургические операции взрослым и детям, стоматологическая помощь, помощь пациентам с коронавирусом, медицинская реабилитация, паллиативная помощь.

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Будут оплачивать однодневные операции

При всех положительных изменениях пациентов иногда по-прежнему вынуждают раскошеливаться на медицину. В большей степени это касается пребывания в стационаре и обеспечения соответствующими лекарствами.

По словам заместителя председателя НСЗУ Анны Фенчак, 58% пациентов в возрасте от 60 лет не могут себе позволить платить за медицинские услуги. Чтобы уменьшить нагрузку на карманы пациентов, НСЗУ в следующем году предложила увеличить тарифы на лечение, особенно в стационаре, и расширить программу «Доступные лекарства». Так, с 1 января 2022 года «доступными» станут препараты для лечения хронического обструктивного заболевания легких, а с июля 2022 года — для терапии болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В рамках стационарного лечения хотят внедрить новый пакет медицинских услуг «Хирургия одного дня». Это бесплатное проведение щадящих операций, предусматривающих однодневную госпитализацию в дневной стационар.

Будет продолжена и программа оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. НСЗУ планирует заключать с учреждениями здравоохранения договор по пакету «Готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, в частности инфекционного характера».

Особое внимание будет направлено на предупреждение болезней, как это делают во всем цивилизованном мире. Ведь и правда, легче предупредить заболевание, чем потом лечить его запущенную форму. Здесь главная роль отводится врачу, который должен предлагать пациенту пройти определенные обследования или скрининговые программы. Стимулировать интерес педиатров, терапевтов и семейных врачей планируют повышением капитационной* ставки, что в конечном итоге должно отразиться на заработной плате.

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Пока мы идем по пути усовершенствования системы оказания медуслуг. По словам экспертов, при успешной реализации Программа медицинских гарантий позволит пациентам получать действительно бесплатные и профессиональные услуги. А врачам и медицинским работникам -зарабатывать официально, а не требовать взятки.

Если госпитализировали с коронавирусом

На сегодняшний день средств, предусмотренных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, в больницах достаточно. Если же пациент захочет лекарства, не предусмотренные протоколом, уточнила заместитель председателя НСЗУ Анна Фенчак, такие препараты он может покупать за свой счет. Однако это исключительно по желанию пациента, а не в обязательном порядке.

Ольга Новикова

* Капитационная ставка — тариф, согласно которому начисляются деньги за пациентов, которые подписали декларацию с конкретным врачом.

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