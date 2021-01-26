В Одессе “заминировали” еще одну школу

В Одессе проверяют новое сообщение о минировании школы.

На этот раз взрывчатку ищут в школе №17 на поселке Котовского. Об этом сообщает облуправление Национальной полиции.

Накануне, с 25 января и до раннего утра 26 января, проверяли анонимное сообщение о минировании сразу 373 школ и детсадов Одессы. Сообщение не подтвердилось, взрывчатку не нашли.

Ранее, 15 января неизвестный сообщил об угрозе взрыва одновременно 185 детских садов. А 20 января полиция целый день искала взрывчатку в 186 детских садах Одессы. Об сообщения о минировании оказались ложными.

Позже на ситуацию отреагировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он попросил правоохранителей найти «отморозка».

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