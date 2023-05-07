В Одессе заметили Порошенко – он побывал в «Макдональдсе» и очаровывал сотрудниц заправки (видео, фото)

В Одессе на днях был замечен пятый президент Украины Петра Порошенко.

Как сообщают местные телеграм-каналы, экс-глава государства купил обед в ресторане «Макдональдс», что на проспекте Добровольского, а также заглянул на заправку «Окко», где сделал селфи с персоналом.

В свою очередь пресс-служба Петра Порошенко сообщает, что пятый президент Украины передал помощь – компьютерную технику 14-й радиотехнической бригаде ПВО, защищающей небо на юге Украины, а также комплект разведывательных дронов «Посейдон» с пунктом управления для ВСУ на юге Украины.

Как сообщалось, незадолго до войны Одесскую область посетил третий президент Украины Виктор Ющенко.

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Фото: Культурометр