В Одессе заметили Порошенко – он побывал в «Макдональдсе» и очаровывал сотрудниц заправки (видео, фото)

В Одессе на днях был замечен пятый президент Украины Петра Порошенко.
Как сообщают местные телеграм-каналы, экс-глава государства купил обед в ресторане «Макдональдс», что на проспекте Добровольского, а также заглянул на заправку «Окко», где сделал селфи с персоналом.
В свою очередь пресс-служба Петра Порошенко сообщает, что пятый президент Украины передал помощь – компьютерную технику 14-й радиотехнической бригаде ПВО, защищающей небо на юге Украины, а также комплект разведывательных дронов «Посейдон» с пунктом управления для ВСУ на юге Украины.
Как сообщалось, незадолго до войны Одесскую область посетил третий президент Украины Виктор Ющенко.
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Фото: Культурометр