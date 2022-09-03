Одесскую область посетил экс-президент-пчеловод

Итоги 3 сентября в Одесской области: были ли обстрелы? (видео) Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко уже по традиции военных дней подвел итоги сегодняшней субботы, 3 сентября 2022 года, в Одессе и области. По его словам, сегодняшний день прошел в регионе спокойно и без обстрелов. ПОДРОБНЕЕ

Была ли тревожной ночь в Одессе в канун Дня города? Ночь на пятницу, 2 сентября, День рождения Одессы, прошла в город и области без сигналов воздушных тревог и без обстрелов.

Об этом заявил в утреннем обращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ

Одесские доноры пополнили все запасы крови – фотофакт Все таки одесситы – невероятный народ: всего лишь за несколько часов работы донорского пункта областной станции переливания крови были пополнены все запасы крови, необходимой нашим раненым бойцам.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Моя Одесса». ПОДРОБНЕЕ