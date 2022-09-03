Одесскую область посетил экс-президент-пчеловод

Сегодня, 3 сентября, Килийскую общину в Одесской области посетил третий президент Украины Виктор Ющенко.
Как сообщила журналистка местного издания Виктория Зацаринна, Ющенко принял участие в форуме пчеловодов.
«Никогда не догадаетесь, кто посетил Килию… Да, это господин третий Президент Виктор Ющенко – он у нас сегодня в качестве главного пчеловода страны»,
– прокомментировала она опубликованное в Facebook фото.
Подробности журналистка пообещала сообщить позже.
Напомним, Виктор Ющенко занимал пост главы государства с 2005 по 2010 годы. Третий президент Украины также известен своим увлечением – пчеловодством.
Фото: Cуспiльне и с Facebook-страницы Виктории Зацаринной