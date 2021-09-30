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На участке Люстдорфской дороги в Одессе действует реверсивное движение: водителей призывают быть внимательными

На участке Люстдорфской дороги в Одессе действует реверсивное движение: водителей призывают быть внимательными

В мэрии Одессы напоминают, что в связи с работами компании ДТЭК «Одесские электросети» по строительству новой кабельной линии организовано реверсивное движение на участке Люстдорфской дороги, от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения

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Чтобы избежать аварийных ситуаций, водителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

«На этом участке организована работа реверсивных светофоров, установлены знаки дорожного движения и нанесена соответствующая дорожная разметка»,

– напоминают в горсовете.

Напомним, в Одессе начинают прокладывать новую высоковольтную линию, необходимую для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевской». В этой связи на участке Люстдорфской дороги организуют реверсивное движение. Специалисты уже установили здесь реверсивные светофоры, дорожные знаки и нанесли соответствующую дорожную разметку.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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