На участке Люстдорфской дороги в Одессе действует реверсивное движение: водителей призывают быть внимательными

В мэрии Одессы напоминают, что в связи с работами компании ДТЭК «Одесские электросети» по строительству новой кабельной линии организовано реверсивное движение на участке Люстдорфской дороги, от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения

Чтобы избежать аварийных ситуаций, водителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

«На этом участке организована работа реверсивных светофоров, установлены знаки дорожного движения и нанесена соответствующая дорожная разметка»,

– напоминают в горсовете.

Напомним, в Одессе начинают прокладывать новую высоковольтную линию, необходимую для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевской». В этой связи на участке Люстдорфской дороги организуют реверсивное движение. Специалисты уже установили здесь реверсивные светофоры, дорожные знаки и нанесли соответствующую дорожную разметку.

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