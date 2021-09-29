Одесский Новощепной ряд: картины новейшей истории (фото)

Новощепной ряд в Одессе не «застыл» в своем преобразованном состоянии. Картины его новейшей послеремонтной истории меняются. Что там сейчас?

Место рядом с Привозом, тем более, когда речь идет о целой улице, не бывает «тихим». И хотя именно застывше-спокойным, почти замершим, он предстал перед нами в конце июля, в сентябре мы увидели его совсем иным.

Со стороны Преображенской здесь начали устанавливать новые трамвайные пути. То есть, ремонт все еще продолжается.

А вот сам Новощепной стал меняться, вероятно, привычно оживать после ремонта. Здесь самое настоящее засилье транспорта, и пройти по ряду стало испытанием: машины проезжают, где хотят, словно взяли на себя задачу заполонить собой этот вечно бурлящий участок – вместо бывшей бойкой торговли.

Впрочем, торговля здесь есть. Несколько точек по дороге к Екатерининской, еще больше – рядом со входами в оба строительных рынка.

Напомним, в Новощепном ряду появились две новые трамвайные остановки. Одна – более или менее, служит местом для отдыха для пешеходов, вторая – по-прежнему в «недоделанном» состоянии.

Открылись ворота, ведущие на Привоз. Наступило еще более машинно-ящичное оживление. Очищенный, казалось бы, на веки вечные Новощепной ряд сегодня красуется кучами мусора. Он сейчас, как говорится, «и здесь, и там». В некоторых местах его скопление уже породило «старинные» привычные ароматы того периода, когда Новощепной ряд привычно именовался клоакой.

А вот что здесь и в самом деле полностью изменилось: это виды Привоза со стороны Новощепного. Целые ряды новых современных торговых павильонов (со стороны Привоза они закрыты ограждением) сделали это место приятно неузнаваемым. Впрочем, пока еще есть много мест, перекрытых ограждением и в самом Новощепном ряду.

Напомним, капитальный ремонт Новощепного ряда включал не только замену рельс и дорожного покрытия. Здесь проложены новые сети электроснабжения, газопровода, водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций и так далее.

Ранее мы рассказывали, когда появится парковка на Привозе, а также что происходит сейчас на «горячем» участке улицы Преображенской.

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