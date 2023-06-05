В Одессе задержали группу бандитов, терроризировавших бизнесменов

Участников бандитской группировки, действовавшей под покровительством «вора в законе», задержали правоохранителей в Одессе. Используя угрозы и устрашения, злоумышленники завладели семейным бизнесом потерпевших. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как установили полицейские, организовал деятельность группировки доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу Лавасоглы-Батумский.

Чтобы завладеть бизнесом, он привлек несколько его участников — выходцев из другой страны. В течение определенного времени фигуранты наведывались к каждому члену семьи с угрозами и вымогательством различных сумм за спокойствие. В дальнейшем перешли к более радикальным действиям — отобрали автомобиль одного из потерпевших. Когда и это не подействовало, угрожая оружием, избили и забрали 4000 долларов США. Под давлением потерпевшие ввели в бизнес подконтрольное криминалитету лицо, а впоследствии потеряли над ним контроль.

В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативникам управления стратегических расследований в Одесской области и детективам следственного управления областной полиции удалось установить не только участников группировки, но и заказчиков.

Двум участникам группировки и организатору сообщено подозрение по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, ч. 2 ст. 189 вымогательство и ч. 2 ст. 289 незаконное завладение транспортным средством Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводится ряд процессуальных мероприятий и экспертных исследований, по результатам которых будет дана дополнительная квалификация действиям подозреваемых и других лиц, задействованных в противоправной деятельности.

Напомним, что в Одесской областизадержана группа, которая переправляла «уклонистов» за границу.

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Фото: ГУНП в Одесской области