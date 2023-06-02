Новости Одессы и Одесской области

На Одещині працівники міської ради крали бюджетні кошти з будівництва (фото)

На Одещині працівники міської ради крали бюджетні кошти з будівництва (фото)

В Одесской области правоохранители раскрыли схему тендерных откатов в Черноморском городском совете. Схему взяток за победу в тендерах наладила руководительница одного из управлений Черноморского городского совета. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Чиновница вместе с директором частного строительного предприятия, с которым договорилась, что заключит с ним договор на выполнение работ по монтажу систем вентиляции и обслуживания сетей теплоснабжения при условии, что мужчина предоставит ей 10 % отката от стоимости оплаченных из бюджета Черноморского городского совета услуг, а именно с более чем миллиона гривен.

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Предприниматель согласился на это и согласился после выполнения работ передать женщине неправомерную выгоду в размере более ста тысяч гривен.

Чиновницу и директора подрядной коммерческой структуры задержали. Женщине сообщили о подозрении во взяточничестве, а предпринимателю — в предоставлении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Женщине поставлено в известность о подозрении по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Директору фирмы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 того же кодекса и грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в этом же Черноморском городском совете задержана группа топ-чиновников за махинации с землей у моря.

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Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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