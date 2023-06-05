В Одесской области задержана группа, которая переправляла «уклонистов» за границу (фото, видео)

Четверым мужчинам, которые организовывали незаконный канал переправки, консультировали и сопровождали «уклонистов» к границе Украины, грозит до девяти лет заключения. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Злоумышленники из-за одного из мессенджеров нашли трех «клиентов» из Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областей. Встретив их на рынке «Привоз», на своем автомобиле отвезли к границе с соседней страной и, проконсультировав, как обойти блокпосты и пограничные наряды, указали дальнейший пеший маршрут.

В это время их задержали полицейские и охранники границы. У злоумышленников изъяли 14 600 долларов США и автомобили, на которых сообщники перевозили «клиентов».

По данным следствия, граждане в возрасте от 25 до 37 лет организовались целую группу и разработали схему переправки призывников обходными путями в соседнее государство, надеясь так быстро подзаработать. Мужчины распределили обязанности, определили роль каждого участника и установили цену за свои услуги.

Это преступление предусмотрено частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и всем членам группы грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всего полицейские задокументировали и выдвинули фигурантам обвинения по шести эпизодам противоправных действий. Обвинительные акты правоохранители направили в суд.

Напомним, на границе с Молдовой раздавались выстрелы.

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Фото и видео: ГУНП в Одесской области