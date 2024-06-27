В Одессе задержали блогеров, снимавших действия ТЦК: в чем их обвиняют

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии Службы безопасности блогеры, действуя в интересах российских спецслужб, пытались сорвать мобилизацию и «сливали» расположение военных ВСУ на территории города. Для этого они снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителей ТЦК.

Кроме того блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов.

«Оккупанты могли использовать эту информацию для подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения украинских защитников», — отметили в спецслужбе.

Среди задержанных — супруги одесситы, которые сливали локации ВСУ в пророссийский телеграм-канал с общей аудиторией более 200 тыс. пользователей и одессит, который сливал информацию в этот же канале.

«По имеющимся данным, этот интернет-ресурс администрируют представители фсб, которые таким образом собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны», — говорится в сообщении.

Еще четверо одесситов, по версии следствия, пытались сорвать мобилизацию через посты в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров.

Среди них — администратор регионального телеграм-канала с 15-тысячной аудиторией, который распространял актуальные локации военнослужащих ТЦК и призывал своих подписчиков участвовать в подрывной деятельности в пользу рф.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, инцидент с избиением девушки мужчиной в военной форме в Одессе взяли под контроль в Минобороны, а руководство оперативного командования «Юг» обратилось в правоохранительные органы с целью установить, «в чьих интересах» было создано видео.