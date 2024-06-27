В Одесі затримали блогерів, які знімали дії ТЦК: у чому їх звинувачують

В Одесі затримали блогерів, які знімали дії ТЦК: у чому їх звинувачують

В Одесі затримали сімох блогерів, яких звинувачують у спробі зірвати мобілізацію і роботі на російські спецслужби. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За версією Служби безпеки блогери, діючи в інтересах російських спецслужб, намагалися зірвати мобілізацію та “зливали” розташування військових ЗСУ на території міста. Для цього вони знімали провокаційні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.

Крім того блогери поширювали координати блокпостів і маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

“Окупанти могли використовувати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників”, – зазначили в спецслужбі.

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Серед затриманих – подружжя одеситів, які зливали локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів, та одесит, який зливав інформацію до цього ж каналу.

“За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники фсб, які в такий спосіб збирають інформацію щодо місць базування та переміщення Сил оборони”, – йдеться в повідомленні.

затримали блогерів

Ще четверо одеситів, за версією слідства, намагалися зірвати мобілізацію через дописи в спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.

Серед них – адміністратор регіонального телеграм-каналу з 15-тисячною аудиторією, який розповсюджував актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників брати участь у підривній діяльності на користь рф.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинних дій.

затримали блогерів

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період за ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, інцидент із побиттям дівчини чоловіком у військовій формі в Одесі взяли під контроль у Міноборони, а керівництво оперативного командування “Південь” звернулося до правоохоронних органів із метою встановити, “в чиїх інтересах” було створено відео.

 

 

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