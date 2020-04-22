В Одессе за нарушение карантина завели дело на торговцев “Привоза”

Продавцы рынка “Привоз” нарушили нормы карантина. Они, по данным правоохранителей, работали с нарушением санитарных правил.

Об этом “Радио Свобода” сообщили в Нацполиции в Одесской области.

По факту нарушений открыли уголовное дело.

Помимо карантина, продавцов подозревают в нарушении порядка торговли.

“Привоз” на данный момент закрыт. На воротах висит табличка “Санитарный день”.

Люди обрабатывают дезинфицирующими средствами территорию. Несколько торговых павильонов продолжают работать.

Отметим, что одесская мэрия официально постановила закрыть городские рынки. Это связано с решением комиссии по техногенной безопасности и рекомендациями МОЗ.

Ранее в горсовете сомневались в целесообразности закрытия торговых павильонов.

Напомним, что 14 апреля главный санврач МОЗ Виктор Ляшко отменил свое постановление, разрешающее работу рынков в условиях карантина. Он объяснил это огромным количеством нарушений и невозможностью урегулировать деятельность предпринимателей.

Фото Марии Котовой

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