В Одессе за 19 миллионов разберут завалы после российского удара

В Одессе за 19 миллионов разберут завалы после российского удара

В Приморском районе Одессы планируют устранить последствия разрушений, произошедших из-за вражеской атаки. Работы по разбору завалов оценены более чем в 19 млн грн.

Департамент по благоустройству города Одесского горсовета заказал работы по ликвидации последствий вражеской атаки по адресу переулок Штабной,1. Демонтаж и разбор завалов оценили в 19 миллионов 738 тысяч гривен.

Об этом сообщается на портале электронных закупок Prozorro.

тендер

Исполнителя работ выбрали 8 июля без использования электронной системы, им стали ООО «Хай-тек Элит-строй». Этот подрядчик ранее ликвидировал последствия разрушений (разбор завалов) в многоэтажке на Добровольского.

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В здании должны демонтировать поврежденные перекрытия и окна. Помещения необходимо очистить от мусора, погрузить его вручную и вывезти бульдозером на расстояние до 30 км. Также планируют засыпать грунтом траншеи и котлованы.

Все работы компания обязана выполнить в период с 8 июля по 31 декабря текущего года.

Ранее под Одессой отменен тендер стоимостью почти 86 млн гривен на ремонт разрушенной российской ракетой местной школы.

В Одессе продолжат реставрацию одного из корпусов Еврейской больницы.

 

 

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