В Одесі за 19 мільйонів розберуть завали після російського удару

Департамент з благоустрою міста Одеської міської ради замовив роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки за адресою провулок Штабної,1. Демонтаж та розбір завалів оцінили у 19 мільйонів 738 тисяч гривень.

Про це повідомляє портал електронних закупівель Prozorro.

Виконавця робіт обрали 8 липня без використання електронної системи, ним стали ТОВ “Хай-тек Еліт-буд”. Цей підрядник раніше ліквідував наслідки руйнувань (розгрібання завалів) у багатоповерхівці на Добровольському.

У будівлі мають демонтувати пошкоджені перекриття та вікна. Приміщення необхідно очистити від сміття, завантажити вручну і вивезти бульдозером на відстань до 30 км. Також планують засипати ґрунтом траншеї та котловани.

Усі роботи компанія має виконати у період із 8 липня по 31 грудня поточного года.

Раніше під Одесою скасовано тендер вартістю майже 86 млн. гривень на ремонт зруйнованої російською ракетою місцевої школи.

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