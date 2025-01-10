В Одессе взяли под наблюдение Аллею Героев

На Аллее Героев в парке Шевченко установили камеры видеонаблюдения. Теперь территория мемориала находится под наблюдением в режиме реального времени.
Об этом сообщили в мэрии Одессы.
Чтобы повысить уровень безопасности посетителей и сохранность мемориала, на Аллее Героев установлено 12 камер видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный город».
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Также в мэрии рассказали о работе на объектах памяти о наших Героях.
Так на Аллее Героев посеяли новый газон, а весной на клумбах расцветут тюльпаны.
Продолжается работа над созданием мемориальных комплексов на Западном кладбище, а также в сквере «Славы и Воли». Недавно здесь высажены деревья, установлены мемориальные композиции «Слезы матерей» и «Колокол памяти». На мемориале «Борцам за Украину» планируют ежемсесячно проводить акцию «Колокол памяти по погибшим».
В мэрии продолжаются встречи с семьями павших Героев, где обсуждаются все вопросы по сохранению памяти о наших воинах. Они проходят каждый четверг.