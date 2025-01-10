В Одессе взяли под наблюдение Аллею Героев

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Чтобы повысить уровень безопасности посетителей и сохранность мемориала, на Аллее Героев установлено 12 камер видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный город».

Также в мэрии рассказали о работе на объектах памяти о наших Героях.

Так на Аллее Героев посеяли новый газон, а весной на клумбах расцветут тюльпаны.

Продолжается работа над созданием мемориальных комплексов на Западном кладбище, а также в сквере «Славы и Воли». Недавно здесь высажены деревья, установлены мемориальные композиции «Слезы матерей» и «Колокол памяти». На мемориале «Борцам за Украину» планируют ежемсесячно проводить акцию «Колокол памяти по погибшим».

В мэрии продолжаются встречи с семьями павших Героев, где обсуждаются все вопросы по сохранению памяти о наших воинах. Они проходят каждый четверг.