В Одесі взяли під спостереження Алею Героїв

На Алеї Героїв у парку Шевченка встановили камери відеоспостереження. Тепер територія меморіалу перебуває під наглядом у режимі реального часу.
Про це повідомили в мерії Одеси.
Щоб підвищити рівень безпеки відвідувачів і збереження меморіалу, на Алеї Героїв встановлено 12 камер відеоспостереження, які під’єднані до системи «Безпечне місто».
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Також у мерії розповіли про роботу на об’єктах пам’яті про наших Героїв.
Так на Алеї Героїв посіяли новий газон, а навесні на клумбах розквітнуть тюльпани.
Триває робота над створенням меморіальних комплексів на Західному кладовищі, а також у сквері «Слави і Волі». Нещодавно тут висаджено дерева, встановлено меморіальні композиції «Сльози матерів» і «Дзвін пам’яті». На меморіалі «Борцям за Україну» планують щомісяця проводити акцію «Дзвін пам’яті за загиблими».
У мерії тривають зустрічі з сім’ями полеглих Героїв, де обговорюють усі питання щодо збереження пам’яті про наших воїнів. Вони проходять щочетверга.