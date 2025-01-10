В Одесі взяли під спостереження Алею Героїв

Про це повідомили в мерії Одеси.

Щоб підвищити рівень безпеки відвідувачів і збереження меморіалу, на Алеї Героїв встановлено 12 камер відеоспостереження, які під’єднані до системи «Безпечне місто».

Також у мерії розповіли про роботу на об’єктах пам’яті про наших Героїв.

Так на Алеї Героїв посіяли новий газон, а навесні на клумбах розквітнуть тюльпани.

Триває робота над створенням меморіальних комплексів на Західному кладовищі, а також у сквері «Слави і Волі». Нещодавно тут висаджено дерева, встановлено меморіальні композиції «Сльози матерів» і «Дзвін пам’яті». На меморіалі «Борцям за Україну» планують щомісяця проводити акцію «Дзвін пам’яті за загиблими».

У мерії тривають зустрічі з сім’ями полеглих Героїв, де обговорюють усі питання щодо збереження пам’яті про наших воїнів. Вони проходять щочетверга.