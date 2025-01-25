Как сообщили накануне в областном управлении полиции, сообщение о взрыве, который грянул на сельской улице, правоохранители получили около 16:00 часов. В результате погиб 64-летний местный житель.

Сегодня утром в полиции рассказали подробности инцидента.

«Предварительно полицейские установили, что потерпевший по неосторожности взорвал гранату. Следователи с взрывотехниками изъяли фрагменты боеприпаса, направившиеся на экспертные исследования для определения его образца. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – сказано в сообщении.

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По факту происшествия начаты два криминальных производства – по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Сейчас в полиции устанавливают полные обстоятельства происшествия, в частности, выясняют, где мужчина приобрел взрывоопасный предмет.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе на улице Колонтаевской уборщик во время работы обнаружил опасный предмет, похожий на гранату.

Фото пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области