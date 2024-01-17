Одесситам, чье жилье пострадало от обстрела, помогут с ремонтом

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

С утра по адресу проспект Шевченко, 8/4 развернут районный оперативный штаб. Он будет работать с 9:00 до 17:00 в ближайшие дни.

Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявки на оформление материальной помощи, консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

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Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Приморскую районную администрацию по адресу ул. Канатная, 134 с 08:30 до 17:30 или по телефону: (048) 705-75-00.

Как стало известно, во ходе сегодняшней сессии Одесского горсовета выделены средства на восстановление домов, которые получили повреждения сегодня ночью.

На видео — одна из пострадавших в результате атаки 17 января квартир.

Как сообщала «Одесская жизнь», компенсацию по программе «єВідновлення» теперь могут получить также и совладельцы разрушенного жилья.