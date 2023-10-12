Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снесут здания, поврежденные в результате российских обстрелов

В Одессе снесут здания, поврежденные в результате российских обстрелов

В Одессе приняли проект решения о частичном или полном демонтаже зданий, пострадавших в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил Одесский городской совет.

В проекте решения говорится, что перед принятием решения исполнительный комитет руководствовался рекомендациями, изложенными в технических отчетах по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций.

Итак, с целью ликвидации последствий российских атак, из-за которых были повреждены здания и сооружения в черте города, исполком отправился провести частичный или полный демонтаж объектов или их отдельных конструкций.

А вот что сносить полностью, а что отчасти с последующим ремонтом должен решить департамент по благоустройству города.

Также департамент должен определиться с подрядчиком и обеспечить организацию работы по демонтажу или ремонту разрушенных при российских обстрелах зданий в Одессе.

Перечень зданий, где будут проводиться работы по демонтажу, горсовет не предоставил.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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