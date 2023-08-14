Новости Одессы и Одесской области

«Волновую» атаку на Одессу 14 августа ПВО отразило: враг распространяет фейки (видео)

В ночь с 13 на 14 августа 2023 года россия применила «волновую» ракетную атаку и атаку шахидами на Одессу. Все ракеты и БПЛА были сбиты, но последствия для города ужасающие – ситуацию прокомментировали в Оперативном командовании «Юг».

В то же время, пророссийские телеграмм-каналы распространяют видео якобы работы украинского ПВО в Одессе. По словам пропагандистов, две ракеты украинской ПВО сошли с траектории и попали по одесскому супермаркету FOZZY.

На самом деле, на видео зафиксирована успешная работа украинского ПВО. На кадрах заметно вылет украинских ракет и их успешное попадание в российскую ракету, которая после повреждения двигателя стала пикировать по спиралевидной траектории.

Эту информацию подтвердили в ОК «Юг».

Видео: ОК «Юг», фото Мария Котова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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