Новости Одессы и Одесской области

Более 200 домов Одессы получили повреждения в результате обстрела 14 августа

Более 200 домов Одессы получили повреждения в результате обстрела 14 августа

В результате атаки российских ракет и дронов в ночь на 14 августа, пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Сгорел дотла гипермаркет FOZZY. Также повреждения получили учебные заведения в двух районах города.

Об этом сообщают в Одесском горсовете.

Фоззи
фоззи
фоззи

В результате ночной атаки известно о 203 поврежденных дома. Из них 7 учебных заведений — 6 в центре города и 1 в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования – садики, центры развития. Также был пожар в общежитии. Но пожарные успели быстро ее локализовать.

центр
центр
центр
пожежа

По словам мэра Геннадия Труханова, с 9 часов утра развернуты штабы, где людям оказывается помощь в оформлении заявок на получение помощи.

В течение двух недель мы сможем оказать пострадавшим финансовую помощь из муниципального бюджета, —

заявил Труханов.

В результате обстрела сегодня повреждения получила художественная школа №2 им. Глазунова. Здание получило повреждение фасада и внутренних помещений.

мистецька школа №2
мистецька школа №2

Также зафиксировано повреждение зала гимнастики детско-юношеской спортивной школы №10.

КДЮСШ №10
КДЮСШ №10
КДЮСШ №10
КДЮСШ №10

На месте работают оперативные штабы, проводится обследование пострадавших квартир и ликвидация последствий.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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