В Одессе трамвайный коллапс из-за ДТП на Тираспольской (фото)

Одесский суд отправил в СИЗО виновника ДТП на Адмиральском проспекте (видео) Сегодня, 10 ноября 2021 года, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 28-летнему водителю, который вечером 4 ноября сбил насмерть 15-летнюю девочку на Адмиральском проспекте, а после 5 дней скрывался от правоохранителей. ПОДРОБНЕЕ

Пожар в центре Одессы: горит общежитие (видео, фото) Сегодня днем, 10 ноября, в центре Одессы возникло возгорание в студенческом общежитии на улице Новосельского, 74. Это общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. ПОДРОБНЕЕ