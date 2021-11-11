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В Одессе трамвайный коллапс из-за ДТП на Тираспольской (фото)

В Одессе трамвайный коллапс из-за ДТП на Тираспольской (фото)

Сегодня днем в центре Одессы из-за ДТП встали трамваи.

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Как стало известно, на улице Тираспольской-углу Новосельского в сторону Центрального автовокзала столкнулись автомобили Ford и Mercedes. Из-за аварии движение трамваев застопорилось.

Предварительно, пострадавших нет.

Официальная информация по поводу произошедшего на данный момент отсутствует.

ДТП на Тираспольской2

Напомним, днем ранее на улице Черноморского казачества водитель автомобиля Mercedes потерял управление, вылетел на рельсы и врезался в столб. Из-за ДТП без трамвайного сообщения временно остался поселок Котовского.

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Источник и фото: УСИ

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