Сегодня, в понедельник, 18 октября, в Одессе временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1 и №7.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».
Как пояснили на предприятии, причина отмены движения трамваев – авария на подстанции.
Сообщается, что на месте аварии сейчас работают специалисты.
Когда трамваи возобновят работу, не уточняется.
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