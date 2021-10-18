Пожилая одесситка выпала из трамвая – водитель пыталась «замять» инцидент В Одессе произошел неприятный инцидент на трамвайной остановке в районе «Молодой гвардии»: из отъезжающего трамвая выпала пожилая женщина. Пассажирам пришлось останавливать водителя силой, когда она хотела покинуть место происшествия. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе закрывают улицу Черняховского – как будет ходить транспорт В субботу и воскресенье, 9 и 10 октября, в Одессе в связи с временным закрытием улицы Черняховского изменятся ряд маршрутов городского общественного транспорта.

Об этом информирует департамент транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии города. ПОДРОБНЕЕ